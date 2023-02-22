Козлов (Пресняков) Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти07.12.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
08.06.1856
Рождение ребёнка
19.10.1857
Сын: Козлов (пресняков) Иван Спиридонов
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1859
Сын: Козлов (пресняков) Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева
Рождение ребёнка
29.10.1860
Сын: Козлов (пресняков) Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева
Рождение ребёнка
07.11.1863
Дочь: Екатерина Спиридонова
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева
Смерть
07.12.1865
Причина смерти: Чахотка