Козлов (Пресняков) Спиридон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Пресняков) Спиридон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

07.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пресняков (козлов) Михаил Якимов

Мать: Преснякова Анна Афанасьева

Бракосочетание
08.06.1856

Жена: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Козлов (пресняков) Иван Спиридонов

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1859

Сын: Козлов (пресняков) Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева

Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Козлов (пресняков) Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева

Рождение ребёнка
07.11.1863

Дочь: Екатерина Спиридонова

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Пелагея Ефтифеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.12.1865
Причина смерти: Чахотка
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