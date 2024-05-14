Копылов Гаврило Егоров
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Копылов Егор Степанов
Мать: Копылова Анна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Копылов Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Копылова Лукерья Гаврилова
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
17.12.1835 ст.
Дочь: Копылова Афимья Гаврилова
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
04.08.1837 ст.
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Копылова Маремьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова
Смерть
Неизвестно