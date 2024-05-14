Копылов Гаврило Егоров 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копылов Гаврило Егоров

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Копылов Егор Степанов

Мать: Копылова Анна Осипова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Арина Фирсова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Копылов Нефед Гаврилов

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Копылов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Копылов Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Копылова Лукерья Гаврилова

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.12.1835 ст.

Дочь: Копылова Афимья Гаврилова

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.08.1837 ст.

Сын: Копылов Максим Гаврилов

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Копылова Маремьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Копылова Арина Фирсова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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