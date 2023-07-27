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Огарков Тихон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

18.02.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
18.02.1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 99... Показать все

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