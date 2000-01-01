Блинов Леонтий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Блинов Афонасий Ярофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Блинова Степанида
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Блинова Степанида
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агафея Леонтьева
Мать ребёнка: Блинова Степанида
Рождение ребёнка
1757
Сын: Блинов Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Блинова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Степанида
Смерть
1760