Блинов Леонтий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Леонтий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Блинов Афонасий Ярофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Блинова Степанида

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Блинова Степанида

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агафея Леонтьева

Мать ребёнка: Блинова Степанида

Рождение ребёнка
1757

Сын: Блинов Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Блинова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Степанида

Смерть
1760
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