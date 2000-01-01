Блинова (Гущина) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агафея Леонтьева
Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Блинов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765