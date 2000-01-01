Блинова (Гущина) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Гущина) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агафея Леонтьева

Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Блинов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Блинов Леонтий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Леонтий Афанасьевич

Смерть
После 1765
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