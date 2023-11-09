Геликонская (Сергиевская) Евгения Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геликонская (Сергиевская) Евгения Иродионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сергиевский Иродион Степанович

Мать: Сергиевская Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Капустина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Геликонский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Тихомирова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Геликонский Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Косминкова Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
После 1838

Дочь: Бухарева Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Протопопова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Геликонский Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1852
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