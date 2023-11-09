Геликонская (Сергиевская) Евгения Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Капустина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Геликонский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Тихомирова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Геликонский Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Косминкова Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
После 1838
Дочь: Бухарева Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Протопопова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Геликонский Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Геликонский Яков Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1852