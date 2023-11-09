Геликонский Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеликонский Яков Михайлович

Геликонский Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

21.10.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Капустина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Геликонский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Тихомирова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Геликонский Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Косминкова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
После 1838

Дочь: Бухарева Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Протопопова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Геликонский Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
21.10.1847
Москва, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close