Геликонский Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти21.10.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Капустина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Геликонский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Тихомирова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Геликонский Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Косминкова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
После 1838
Дочь: Бухарева Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Протопопова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Геликонский Митрофан Яковлевич
Мать ребёнка: Геликонская Евгения Иродионовна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
21.10.1847
Москва, Российская империя