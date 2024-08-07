(Мурнин) Матрона Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: (Мурнина) Анна Николаева
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев
Рождение ребёнка
07.03.1902
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев
Рождение ребёнка
12.08.1903
Дочь: (Мурнина) Наталия Николаева
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: (Мурнина) Александра Николаева
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев
Рождение ребёнка
07.10.1911
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев
Рождение ребёнка
25.02.1913
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: (Мурнина) Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев