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(Мурнин) Матрона Иоакимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: (Мурнина) Анна Николаева

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Мурнин Василий Николаев

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
12.08.1903

Дочь: (Мурнина) Наталия Николаева

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: (Мурнина) Александра Николаева

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Мурнин Сергей Николаев

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Мурнин Василий Николаев

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: (Мурнина) Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Мурнин Николай Лаврентиев

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