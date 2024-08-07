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Мурнин Николай Лаврентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Мать: (Мурнин) Мария Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: (Мурнина) Анна Николаева

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Мурнин Василий Николаев

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
12.08.1903

Дочь: (Мурнина) Наталия Николаева

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: (Мурнина) Александра Николаева

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Мурнин Сергей Николаев

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Мурнин Василий Николаев

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: (Мурнина) Анастасия Николаева

Мать ребёнка: (Мурнин) Матрона Иоакимова

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