(Рогозина) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Мирон
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никифор
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно