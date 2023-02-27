(Рогозина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Мирон

Отец ребёнка: Рогозин Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Никифор

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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