Рогозин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Рогозин Тимофей
Мать: (Рогозина) Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Мирон
Мать ребёнка: (Рогозина) Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Федосья
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно