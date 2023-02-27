Рогозин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Рогозин Тимофей

Мать: (Рогозина) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Мирон

Мать ребёнка: (Рогозина) Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Федосья

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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