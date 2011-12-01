Матвиенко Владимир Андреевич
Место рождениясело Соломенское
Дата рождения12.05.1937
Дата смерти01.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937
Отец: Матвиенко Андрей
село Соломенское
Рождение ребёнка
08.09.1958
Рождение ребёнка
08.09.1958
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2011
село Соломенское