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Матвиенко Владимир Андреевич

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Место рождения

село Соломенское

Дата рождения

12.05.1937

Дата смерти

01.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937

Отец: Матвиенко Андрей

Мать: Матвиенко Анастасия Ивановна

село Соломенское
Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвиенко Любовь Семеновна

Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвиенко Любовь Семеновна

Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвиенко Любовь Семеновна

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиенко Любовь Семеновна

Смерть
01.12.2011
село Соломенское
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