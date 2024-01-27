Матвиенко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвиенко Анастасия Ивановна
Россия, село Соломенское
Рождение ребёнка
12.05.1937
Сын: Матвиенко Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Матвиенко Анастасия Ивановна
село Соломенское
Смерть
1977
село Соломенское