Матвиенко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвиенко Анастасия Ивановна

Россия, село Соломенское
Рождение ребёнка
12.05.1937

Сын: Матвиенко Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Матвиенко Анастасия Ивановна

село Соломенское
Смерть
1977
село Соломенское
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