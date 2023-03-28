Перышкина (-) Анастасия (Настасья) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1859
Муж: Перышкин Пётр Ильич
Рождение ребёнка
16.01.1860 ст.
Сын: Перышкин Антоний Петрович
Отец ребёнка: Перышкин Пётр Ильич
№-8м
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.
Дочь: Перышкина Ксения Петровна
Отец ребёнка: Перышкин Пётр Ильич
№-3ж
Смерть
Неизвестно