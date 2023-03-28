Перышкина (-) Анастасия (Настасья) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышкина (-) Анастасия (Настасья) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1859

Муж: Перышкин Пётр Ильич

Рождение ребёнка
16.01.1860 ст.

Сын: Перышкин Антоний Петрович

Отец ребёнка: Перышкин Пётр Ильич

№-8м
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.

Дочь: Перышкина Ксения Петровна

Отец ребёнка: Перышкин Пётр Ильич

№-3ж
Смерть
Неизвестно
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