Перышкин Пётр Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Перышкин Илья
Мать: Перышкина -
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
16.01.1860 ст.
Сын: Перышкин Антоний Петрович
Мать ребёнка: Перышкина Анастасия Фёдоровна
№-8м
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.
Дочь: Перышкина Ксения Петровна
Мать ребёнка: Перышкина Анастасия Фёдоровна
№-3ж
Смерть
После 1862 ст.