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Перышкин Пётр Ильич

Место рождения

Комаровка

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Перышкин Илья

Мать: Перышкина -

Бракосочетание
Около 1859

Жена: Перышкина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.01.1860 ст.

Сын: Перышкин Антоний Петрович

Мать ребёнка: Перышкина Анастасия Фёдоровна

№-8м
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.

Дочь: Перышкина Ксения Петровна

Мать ребёнка: Перышкина Анастасия Фёдоровна

№-3ж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1862 ст.
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