Журавлев Виктор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Виктор Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Журавлева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1982

Дочь: Евсеева Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Журавлева Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Павел Викторович

Мать ребёнка: Журавлева Людмила Федоровна

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