Журавлев Виктор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1957
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Журавлева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1982
Дочь: Евсеева Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Журавлева Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Павел Викторович
Мать ребёнка: Журавлева Людмила Федоровна