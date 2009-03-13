Журавлева (Арацкая) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.07.1927
Дата смерти13.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1927
Рождение ребёнка
15.03.1951
Дочь: Савельева Светлана Давыдовна
Отец ребёнка: Журавлев Давыд Пахомович
Рождение ребёнка
09.08.1957
Сын: Журавлев Виктор Давыдович
Отец ребёнка: Журавлев Давыд Пахомович
Смерть
13.03.2009
Москва, город федерального значения Москва