Журавлева (Арацкая) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Арацкая) Нина Ивановна

Место рождения

Черноозерье, Саргатский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.07.1927

Дата смерти

13.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1927

Отец: Арацкий Иван Антонович

Мать: Арацкая Анастасия Григорьевна

Черноозерье, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1951

Дочь: Савельева Светлана Давыдовна

Отец ребёнка: Журавлев Давыд Пахомович

Рождение ребёнка
09.08.1957

Сын: Журавлев Виктор Давыдович

Отец ребёнка: Журавлев Давыд Пахомович

Смерть
13.03.2009
Москва, город федерального значения Москва