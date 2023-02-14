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Петровская Ева Николаевна
Петровская Ева Николаевна
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
14.02.2023
Пол
Женский
Отец
Петровский Николай Анатольевич
2001 г.р.
Мать
Петровская (Мыслинская) Анна Сергеевна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2023
Отец:
Петровский Николай Анатольевич
Мать:
Петровская Анна Сергеевна
Омск
, город Омск, Омская область
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