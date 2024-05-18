Кузменко Семён (Самсон) Лаврентьевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузменко Семён (Самсон) Лаврентьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кузменко Лаврентий Нестерович

Мать: Кузменко (Сологуб) Лукерья Павловна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.

Сын: Кузменко Кирилл (Кирьяк) Семёнович

Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузменко Даниил Семёнович

Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кузменко Сигклитикия Семёновна

Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузменко Сидор Семёнович

Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1850
Криски, Чернігівська область

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