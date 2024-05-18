Кузменко Семён (Самсон) Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.
Сын: Кузменко Кирилл (Кирьяк) Семёнович
Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузменко Даниил Семёнович
Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кузменко Сигклитикия Семёновна
Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна
Смерть
1850