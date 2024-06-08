Кузменко (Сологуб) Лукерья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко (Сологуб) Лукерья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Лаврентий Нестерович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1795 ст.

Дочь: Кузменко Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кузменко Семён (Самсон) Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кузменко Мелания Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Папуша (Кузменко) Устина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1807 ст.

Дочь: Кузменко Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кузменко Георгий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

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