Кузменко (Сологуб) Лукерья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Рождение ребёнка
05.09.1795 ст.
Дочь: Кузменко Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кузменко Семён (Самсон) Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кузменко Мелания Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Папуша (Кузменко) Устина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Рождение ребёнка
02.02.1807 ст.
Дочь: Кузменко Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кузменко Георгий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузменко Лаврентий Нестерович
Смерть
Неизвестно