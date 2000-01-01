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Сигни
Сигни
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вёльсунг
Мать
Не указана
Дети
Синфиотли
Добавил:
СГ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вёльсунг
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Синфиотли
Отец ребёнка:
Сигмунт
Смерть
Неизвестно
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