Мария Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти01.04.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Исидор Сидор
Мать: не указана
Родилась, видимо, не в Дягове.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич
Дягова, Чернігівська область
В 1861 году уже был женат.
Рождение ребёнка
29.01.1859
Дочь: Чумак Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.12.1860
Дочь: Чумак Евгения Григорьева
Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.12.1870
Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич
Смерть
01.04.1902