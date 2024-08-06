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Мария Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Исидор Сидор

Мать: не указана

Родилась, видимо, не в Дягове.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумак Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Чумак Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич

Дягова, Чернігівська область
В 1861 году уже был женат.
Рождение ребёнка
29.01.1859

Дочь: Чумак Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.12.1860

Дочь: Чумак Евгения Григорьева

Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.12.1870

Сын: Чумак Савва Григорьев

Отец ребёнка: Чумак Григорий Григорьевич

Смерть
01.04.1902

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