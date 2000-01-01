(Чашина) Стефанида Акинфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1748
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Чашин Акинфей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Чашин Прокофий Венедиктов
Отец ребёнка: Чашин Венедикт
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Чашин Венедикт
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Матрëна Венедиктова
Отец ребёнка: Чашин Венедикт
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1748