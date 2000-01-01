(Чашина) Стефанида Акинфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чашина) Стефанида Акинфеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1748

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Чашин Акинфей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Чашин Прокофий Венедиктов

Отец ребёнка: Чашин Венедикт

Рождение ребёнка
1724

Сын: Чашин Ермолай Венедиктов

Отец ребёнка: Чашин Венедикт

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Матрëна Венедиктова

Отец ребёнка: Чашин Венедикт

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1748
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