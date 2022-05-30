Чашин ((Чашин)) Прокофий Венедиктов 1713 — найти родственников по фамилии на Familio

Чашин ((Чашин)) Прокофий Венедиктов

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 1713

умер 1785

Мать
(Чашина) Стефанида Акинфеева1676 г.р.
Отец
Чашин Венедикт ФёдоровМежду 1670 и 1679 г.р.
Супруги
(Чашина) Матрона Евтифеева1733 г.р.
Дети
((Чашина)) Фëкла Прокофьева1733 г.р.
Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев1738 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Чашин Венедикт Фёдоров

Мать: (Чашина) Стефанида Акинфеева

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1733

Дочь: ((Чашина)) Фëкла Прокофьева

Мать ребёнка: (Чашина) Настасья Куприянова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Мать ребёнка: (Чашина) Настасья Куприянова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Чашин ((Чашина)) Параскева Прокофьева

Мать ребёнка: (Чашина) Настасья Куприянова

Бракосочетание
1747

Жена: (Чашина) Матрона Евтифеева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: ((Чашина)) Марья Прокофьева

Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: ((Чашина)) Марфа Прокофьева

Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: ((Чашина)) Настасья Прокофьева

Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: ((Чашина)) Мария Прокофьева

Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева

Смерть
1785

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