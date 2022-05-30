Чашин ((Чашин)) Прокофий Венедиктов
мужской, родился 1713
умер 1785
Мать(Чашина) Стефанида Акинфеева1676 г.р.
ОтецЧашин Венедикт ФёдоровМежду 1670 и 1679 г.р.
Супруги
(Чашина) Матрона Евтифеева1733 г.р.
Дети
((Чашина)) Фëкла Прокофьева1733 г.р.
Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев1738 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Дочь: ((Чашина)) Фëкла Прокофьева
Мать ребёнка: (Чашина) Настасья Куприянова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Мать ребёнка: (Чашина) Настасья Куприянова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Чашин ((Чашина)) Параскева Прокофьева
Мать ребёнка: (Чашина) Настасья Куприянова
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1748
Дочь: ((Чашина)) Марья Прокофьева
Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: ((Чашина)) Марфа Прокофьева
Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: ((Чашина)) Настасья Прокофьева
Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: ((Чашина)) Мария Прокофьева
Мать ребёнка: (Чашина) Матрона Евтифеева
Смерть
1785