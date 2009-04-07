Симонян Арам Агасинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1964
Дата смерти07.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мхитарян Нелли Леваевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мхитарян Нелли Леваевна
Рождение ребёнка
26.10.1990
Мать ребёнка: Мхитарян Нелли Леваевна
Смерть
07.04.2009