Симонян Арам Агасинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонян Арам Агасинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1964

Дата смерти

07.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мхитарян Нелли Леваевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мхитарян Нелли Леваевна

Рождение ребёнка
26.10.1990

Сын: Симонян Агаси Арамович

Мать ребёнка: Мхитарян Нелли Леваевна

Смерть
07.04.2009

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