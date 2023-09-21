Мхитарян Нелли Леваевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМхитарян Нелли Леваевна

Мхитарян Нелли Леваевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонян Арам Агасинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонян Арам Агасинович

Рождение ребёнка
26.10.1990

Сын: Симонян Агаси Арамович

Отец ребёнка: Симонян Арам Агасинович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.