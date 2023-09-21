Мхитарян Нелли Леваевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонян Арам Агасинович
Рождение ребёнка
26.10.1990
Отец ребёнка: Симонян Арам Агасинович