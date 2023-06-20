Пронина (Посысаева) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Посысаева) Марфа Семеновна

Место рождения

с. Н Ярославка, Ольховская волость

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Посысаев Семён

Мать: не указана

с. Н Ярославка, Ольховская волость
Бракосочетание
02.02.1900

Муж: Пронин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1903

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Пронин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич

с.Андреевка, Ламской район
Рождение ребёнка
30.01.1910

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Пронин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич

Тамбовская область, Ламской район, с. Васильевка
Смерть
Неизвестно
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