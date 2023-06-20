Пронина (Посысаева) Марфа Семеновна
Место рожденияс. Н Ярославка, Ольховская волость
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Посысаев Семён
с. Н Ярославка, Ольховская волость
Бракосочетание
02.02.1900
Рождение ребёнка
05.01.1903
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1907
Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич
с.Андреевка, Ламской район
Рождение ребёнка
30.01.1910
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1914
Сын: Пронин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Пронин Василий Васильевич
Тамбовская область, Ламской район, с. Васильевка
Смерть
Неизвестно