Федосеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звекова (Федосеева) Мария

Мать ребёнка: Федосеева Таисия

Рождение ребёнка
24.10.1942

Дочь: Кострова (Федосеева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева Таисия

Смерть
Неизвестно

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