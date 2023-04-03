Федосеева Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звекова (Федосеева) Мария
Отец ребёнка: Федосеев Василий
Рождение ребёнка
24.10.1942
Дочь: Кострова (Федосеева) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий
Смерть
Неизвестно