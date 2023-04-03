Федосеева Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеева Таисия

Федосеева Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звекова (Федосеева) Мария

Отец ребёнка: Федосеев Василий

Рождение ребёнка
24.10.1942

Дочь: Кострова (Федосеева) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.