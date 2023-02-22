Масленников (Ерыков)(Фидосеев) Сергей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников (Ерыков)(Фидосеев) Сергей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Масленников (фидосеев) Пётр Андреев

Мать: ?

Бракосочетание
16.01.1855

Жена: Маслова Мавра (Самуиловна)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1855

Сын: Масленников Николай Сергеев

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1858

Сын: Масленников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Рождение ребёнка
09.02.1860

Сын: Масленников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Рождение ребёнка
22.07.1862

Сын: Масленников Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1867

Сын: Масленников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Рождение ребёнка
08.02.1869

Сын: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1872

Сын: Масленников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.11.1893
Причина смерти: Чахотка
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