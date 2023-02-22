Масленников (Ерыков)(Фидосеев) Сергей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти28.11.1893
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Масленников (фидосеев) Пётр Андреев
Мать: ?
Бракосочетание
16.01.1855
Рождение ребёнка
01.12.1855
Сын: Масленников Николай Сергеев
Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)
Рождение ребёнка
28.05.1858
Рождение ребёнка
09.02.1860
Сын: Масленников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)
Рождение ребёнка
22.07.1862
Сын: Масленников Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)
Рождение ребёнка
01.09.1867
Рождение ребёнка
08.02.1869
Сын: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Маслова Мавра (Самуиловна)
Рождение ребёнка
05.01.1872
Смерть
28.11.1893
Причина смерти: Чахотка