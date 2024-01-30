Ефимов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Иван Кузьмич

Ефимов Иван Кузьмич

Место рождения

Ивановская обл., Сокольский р-н, дер. Патокино

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.21

Жена: Базулина Александра Андреевна

Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1922

Дочь: Ефимова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.