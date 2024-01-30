Ефимов Иван Кузьмич
Место рожденияИвановская обл., Сокольский р-н, дер. Патокино
Дата рождения1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.21
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1922
Дочь: Ефимова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Базулина Александра Андреевна