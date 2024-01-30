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Базулина Александра Андреевна

Место рождения

Ивановская обл., Сокольский р-н, дер. Алферово

Дата рождения

25.03.1899

Дата смерти

19.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Римма Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич

Бракосочетание
07.02.21

Муж: Ефимов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
30.01.1922

Дочь: Ефимова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич

Смерть
19.08.1983

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