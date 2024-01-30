Базулина Александра Андреевна
Место рожденияИвановская обл., Сокольский р-н, дер. Алферово
Дата рождения25.03.1899
Дата смерти19.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Римма Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич
Бракосочетание
07.02.21
Муж: Ефимов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.01.1922
Дочь: Ефимова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Кузьмич
Смерть
19.08.1983