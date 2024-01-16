Сорокина Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сорокин Филофей Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Алексеевич

д. Матина
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сигклитикия Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Алексеевич

д. Матина
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сорокин Гурей (Гурий) Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Алексеевич

д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Андрей Алексеевич

д. Матина
Смерть
Неизвестно
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