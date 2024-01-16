Сорокин Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Андрей Алексеевич

Место рождения

д. Минина Гора, Матино тож

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сорокин Алексей Егорович

Мать: Сорокина Александра Ивановна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сорокин Филофей Андреевич

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Петровна

д. Матина
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сигклитикия Андреевна

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Петровна

д. Матина
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сорокин Гурей (Гурий) Андреевич

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Петровна

д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Матрона Петровна

д. Матина
Смерть
Неизвестно
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