Сорокин Андрей Алексеевич
Место рожденияд. Минина Гора, Матино тож
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сорокин Филофей Андреевич
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Петровна
д. Матина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сигклитикия Андреевна
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Петровна
д. Матина
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сорокин Гурей (Гурий) Андреевич
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Петровна
д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Матина
Смерть
Неизвестно