Помозов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1947
Дата смерти10.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947
Отец: Учаев Сергей Трофимович
Мать: Анна Карповна
Рождение ребёнка
07.03.1966
Дочь: Матвеева Марина Николаевна
Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1967
Сын: Помозов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1973
Сын: Помозов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1983
Дочь: Лисовицкая Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2004