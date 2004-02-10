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Помозов Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1947

Дата смерти

10.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947

Отец: Учаев Сергей Трофимович

Мать: Анна Карповна

Рождение ребёнка
07.03.1966

Дочь: Матвеева Марина Николаевна

Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1967

Сын: Помозов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
11.09.1973

Сын: Помозов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1983

Дочь: Лисовицкая Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Помозова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помозова Татьяна Петровна

Смерть
10.02.2004
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