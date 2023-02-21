Лисовицкая (Помозова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовицкая (Помозова) Ольга Николаевна

Лисовицкая (Помозова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1983

Отец: Помозов Николай Сергеевич

Мать: Помозова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
25.01.2001

Дочь: Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Лисовицкий Иван Владимирович

с.Амгу, Тернейского района, Приморского края
Рождение ребёнка
29.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисовицкий Иван Владимирович

с.Амгу, Тернейского района, Приморского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовицкий Иван Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close