Лисовицкая (Помозова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1983
Рождение ребёнка
25.01.2001
Дочь: Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Лисовицкий Иван Владимирович
с.Амгу, Тернейского района, Приморского края
Рождение ребёнка
29.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисовицкий Иван Владимирович
с.Амгу, Тернейского района, Приморского края
Бракосочетание
Неизвестно