Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Князь Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Муханова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Муханов Николай Евграфович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Муханов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Муханов Николай Евграфович
Смерть
1949