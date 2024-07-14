Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Князь Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муханов Николай Евграфович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Муханова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Муханов Николай Евграфович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Муханов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Муханов Николай Евграфович

Смерть
1949

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