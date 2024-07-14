Муханов Николай Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Муханова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Муханов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна
Смерть
1933