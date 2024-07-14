Муханов Николай Евграфович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муханов Николай Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Муханова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Муханов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская Надежда Николаевна

Смерть
1933

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