(Игнатович) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Игнатович) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1876

Отец: Игнатович Александр Викентьевич

Мать: Игнатович Юлия Дмитриевна

Бракосочетание
18.01.1899

Муж: Цыбульский Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1901.?.?

Сын: Цыбульский Лев

Отец ребёнка: Цыбульский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1903.?.?

Сын: Цыбульский Александр

Отец ребёнка: Цыбульский Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбульский Борис

Отец ребёнка: Цыбульский Александр Иванович

Ивановка, Бельский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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