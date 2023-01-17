(Игнатович) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1876
Бракосочетание
18.01.1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1901.?.?
Сын: Цыбульский Лев
Отец ребёнка: Цыбульский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1903.?.?
Сын: Цыбульский Александр
Отец ребёнка: Цыбульский Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбульский Борис
Отец ребёнка: Цыбульский Александр Иванович
Ивановка, Бельский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно