Игнатович Александр Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатович Александр Викентьевич

Игнатович Александр Викентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

21.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1867

Сын: Игнатович Александр Александрович

Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.12.1868

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.01.1876

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Игнатович Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатович Юлия Дмитриевна

Смерть
21.02.1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: рак желудка и печени
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close