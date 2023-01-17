Игнатович Александр Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти21.02.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1867
Сын: Игнатович Александр Александрович
Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.12.1868
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.01.1876
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1880
Сын: Игнатович Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Игнатович Юлия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: рак желудка и печени