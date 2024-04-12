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Клименко Пантелеймон Климентьевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Клименко Климентий

Мать: Клименко Климиха Ирина Иосифовна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Параскева Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Клименко Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Клименко Тит Пантелеймонович

Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Клименко Степан Пантелеймонович

Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Клименко Леонтий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Марина Даниловна

Смерть
1803
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