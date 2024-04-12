Клименко Пантелеймон Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Клименко Климентий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Параскева Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Клименко Алексей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Клименко Тит Пантелеймонович
Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клименко Степан Пантелеймонович
Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Клименко Леонтий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Клименко Марина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1803