Клименко Климиха Ирина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клименко Климентий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Клименко Пантелеймон Климентьевич
Отец ребёнка: Клименко Климентий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Клименко Павел Климентьевич
Отец ребёнка: Клименко Климентий
Смерть
Неизвестно