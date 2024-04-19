Клименко Климиха Ирина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко Климиха Ирина Иосифовна

Клименко Климиха Ирина Иосифовна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Климентий

Рождение ребёнка
1752

Сын: Клименко Пантелеймон Климентьевич

Отец ребёнка: Клименко Климентий

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Клименко Павел Климентьевич

Отец ребёнка: Клименко Климентий

Виры, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.