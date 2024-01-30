Мартакова (Симаева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1913
Дата смерти05.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913
Рождение ребёнка
19.12.1936
Отец ребёнка: Мартаков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Красиков Станислав Степанович
Отец ребёнка: Красиков Степан
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красиков Степан
Смерть
05.12.1990