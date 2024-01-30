Мартакова (Симаева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартакова (Симаева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1913

Дата смерти

05.12.1990

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1936 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913

Отец: Симаев Александр Львович

Мать: Симаева Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Мартаков Юрий Фёдорович

Отец ребёнка: Мартаков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Красиков Станислав Степанович

Отец ребёнка: Красиков Степан

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красиков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
05.12.1990
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