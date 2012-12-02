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Мартаков Юрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1936

Дата смерти

02.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1936

Отец: Мартаков Фёдор Васильевич

Мать: Мартакова Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2012
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