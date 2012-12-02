Мартаков Юрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1936
Дата смерти02.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1936
Рождение ребёнка
21.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.2012