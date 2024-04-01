Гусельников Нестор Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусельников Нестор Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев

Гусельников Нестор Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Гусельников Яков Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1774

Жена: Гусельникова (Петкова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Гусельникова) Мария Несторова

Мать ребёнка: Гусельникова (Петкова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Гусельников Яков Нестеров

Мать ребёнка: Гусельникова (Петкова) Параскева Иванова

Бракосочетание
06.05.1782

Жена: Гусельникова (Распутина) Домна Дорофеева

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 28 вторым. ж. 19
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.