Гусельников Нестор Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Гусельников Яков Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1774
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Гусельникова) Мария Несторова
Мать ребёнка: Гусельникова (Петкова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Гусельников Яков Нестеров
Мать ребёнка: Гусельникова (Петкова) Параскева Иванова
Бракосочетание
06.05.1782
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 28 вторым. ж. 19
Смерть
Неизвестно