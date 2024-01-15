Пресняков Евстафий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Евстафий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Пресняков Пётр Кириллов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Евстафьева

Мать ребёнка: Преснякова Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья Евстафьева

Мать ребёнка: Преснякова Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пресняков Василий Евстафьев

Мать ребёнка: Преснякова Ксения Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Ксения Григорьева

Смерть
Неизвестно
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