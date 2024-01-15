Пресняков Евстафий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Пресняков Пётр Кириллов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Евстафьева
Мать ребёнка: Преснякова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья Евстафьева
Мать ребёнка: Преснякова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пресняков Василий Евстафьев
Мать ребёнка: Преснякова Ксения Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно