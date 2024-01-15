Преснякова Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Ксения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Евстафьева

Отец ребёнка: Пресняков Евстафий Петров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья Евстафьева

Отец ребёнка: Пресняков Евстафий Петров

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пресняков Василий Евстафьев

Отец ребёнка: Пресняков Евстафий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Евстафий Петров

Смерть
Неизвестно
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