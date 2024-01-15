Преснякова Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Евстафьева
Отец ребёнка: Пресняков Евстафий Петров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья Евстафьева
Отец ребёнка: Пресняков Евстафий Петров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пресняков Василий Евстафьев
Отец ребёнка: Пресняков Евстафий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно