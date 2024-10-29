Смирнова Прасковья Илларионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Прасковья Илларионовна

Место рождения

Тверская обл., д. Батайлово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская обл., д. Батайлово
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Куликова (Смирнова) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Тимофеевич

Щекотово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пугачева (Смирнова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Тимофеевич

Смерть
1946
Тверская обл., г. Тверь

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