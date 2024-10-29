Смирнова Прасковья Илларионовна
Место рожденияТверская обл., д. Батайлово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская обл., д. Батайлово
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Куликова (Смирнова) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Тимофеевич
Щекотово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пугачева (Смирнова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Тимофеевич
Смерть
1946
Тверская обл., г. Тверь