Смирнов Иосиф Тимофеевич
Место рожденияТверская обл., д. Щекотово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская обл., д. Щекотово
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Куликова (Смирнова) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Илларионовна
Щекотово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пугачева (Смирнова) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Илларионовна
Смерть
Неизвестно