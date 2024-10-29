Смирнов Иосиф Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Иосиф Тимофеевич

Место рождения

Тверская обл., д. Щекотово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская обл., д. Щекотово
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Куликова (Смирнова) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Илларионовна

Щекотово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пугачева (Смирнова) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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