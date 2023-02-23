Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Место жительства
1858
43
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно