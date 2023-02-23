Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
43
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семёнов

Смерть
Неизвестно
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